Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português assegurou hoje em Lisboa que a visita do primeiro-ministro António Costa a Angola vai decorrer até final de setembro.

"O objetivo é que a visita se realize ainda este verão, quanto à data específica é uma questão prática que será comunicada logo que estiver estabelecida", assinalou Augusto Santos Silva no decurso de uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo angolano Manuel Augusto, que hoje iniciou uma visita oficial de três dias a Portugal.

"Antes do chefe de Estado de Angola e do chefe do governo português partirem para a Assembleia geral das Nações Unidas no próximo mês de setembro, certamente que será realizada a visita do primeiro-ministro de Portugal a Angola", precisou o ministro português.