OE2019

O secretário-geral comunista afirmou hoje a inexistência de tensão nas negociações do Orçamento do Estado para 2019 (OE1029), aproximando-se o período "normal e natural" de "exame comum" da futura proposta do Governo.

"Não há nenhuma tensão. Não gosto de ser comentador de comentários. Não é bom caminho misturar coisas. Em relação à legislação laboral, é um momento marcante, um aspeto de grande significado político e social, mas à legislação laboral o que é da legislação laboral e ao orçamento o que é do orçamento. Estamos de acordo que não deve haver ultimatos, nem pressões ou chantagens. Deve haver um encaminhamento para um processo normal e natural de apreciação dos conteúdos do orçamento", disse Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP fora confrontado, à margem de uma manifestação anti-NATO, em Lisboa, com declarações do fim de semana, nas quais o ministro dos Negócios Estrangeiros avisou o Bloco de Esquerda para que não "ceda à tentação de fazer ultimatos" na negociação do OE2019, cuja aprovação diz abrir caminho à renovação do acordo à esquerda em 2019.