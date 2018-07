Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, confirmou hoje a aposta em Fernando Santos para se manter à frente da seleção até ao final do contrato, em vigor até 2020.

Em declarações no final da cerimónia em que foi distinguido com a Medalha Municipal de Mérito - Grau Ouro pela Câmara do Porto, Fernando Gomes reiterou que o contrato é para cumprir, apesar do desempenho da seleção "ter ficado aquém do perspetivado" no Mundial2018.

"As coisas têm de ser planeadas. Nós tomámos a decisão após a conquista do Euro de estabelecer um acordo com o Fernando Santos até 2020. Quando tomámos as decisões, foram, de certo modo, ponderadas, perspetivadas, fazendo a análise das questões e quando o fizemos sabíamos que havia um Mundial2018", disse o líder da FPF.