Actualidade

Mais de 120 pessoas morreram na sequência das chuvas torrenciais no Japão, as mais graves nos últimos 30 anos, segundo um novo balanço provisório do Governo hoje divulgado.

Na zona mais afetada, a oeste do arquipélago, continuam a ser feitas buscas na tentativa de encontrar as muitas dezenas de pessoas que estão desaparecidas.

Hoje o novo balanço oficial de mortos chegou a 122, na sequência das chuvas, inundações e aluimentos de terra.