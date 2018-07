Actualidade

O líder do maior partido da coligação do Governo em Timor-Leste, Xanana Gusmão, ameaçou hoje desencadear um processo de destituição do Presidente da República se este mantiver a "rejeição sistemática e não fundamentada" de membros do Governo propostos pelo primeiro-ministro.

A ameaça faz parte de uma carta cheia de duras críticas e acusações que o presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) entregou hoje ao Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo e a que a Lusa teve acesso.

Gusmão considera que o chefe de Estado está obrigado a "respeitar o princípio da separação dos poderes" e que "o respeito pela autonomia do Governo enquanto órgão constitucional soberano, exige a solidariedade institucional e o reconhecimento pelo Presidente da República das competências próprias e exclusivas do Primeiro-Ministro para escolher os membros do seu Governo".