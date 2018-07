Actualidade

O líder da coligação do Governo timorense, Xanana Gusmão, teceu hoje duras críticas à decisão do Presidente não dar posse a vários membros do Governo, mostrando-se preocupado com a "saúde mental, psicológica e política" do chefe de Estado.

"Permita-me, Excelência, que comece por o cumprimentar, desejando-lhe tudo de bom", escreve Xanana Gusmão numa carta entregue hoje a Francisco Guterres Lu-Olo, a que a Lusa teve acesso.

"Expresso-lhe este sentimento, porque estou extremamente preocupado com a sua saúde mental, psicológica e política, neste conturbado processo onde se impõe medirem-se as competências, à luz de uma Constituição que os Senhores é que escreveram, entendem com mestria e interpretam com uma sagacidade incomum, inacessível a vulgares cidadãos como eu", escreve Xanana Gusmão.