Tailândia

Chuvas fortes estão a marcar hoje o início das operações de resgate, previsto para as 08:00 (02:00 em Lisboa) para salvar quatro crianças e o seu treinador ainda aprisionados na gruta em Mae Sai, na Tailândia.

Este era o cenário que as autoridades tailandesas receavam, colocando mais pressão ainda na missão dos mergulhadores, uma vez que continuam a chegar informações sobre a descida na percentagem de oxigénio no ar no complexo subterrâneo da Doi Nang Non, que se estende por quatro quilómetros, com água a atingir o teto em algumas secções.

No domingo também choveu bastante, mas na segunda-feira o chefe da célula de crise afirmou que tal não alterara o nível da água na gruta. Esta terça-feira choveu toda a madrugada e início da manhã no local onde decorrem as operações de socorro.