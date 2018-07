Actualidade

A Conferência Episcopal da Nicarágua, mediadora do diálogo nacional, decidiu suspender as mesas de trabalho criadas para superar a crise no país, depois de um grupo pró-governo ter agredido, na segunda-feira, vários padres católicos.

Os bispos tinham marcado para o início desta semana o reinício do diálogo, mas novos confrontos registados no fim de semana e o ataque a um grupo de padres na cidade de Diriamba, a cerca de 40 quilómetros de Manágua, na segunda-feira, fez adiar novamente os dois grupos de trabalho, noticiou a agência espanhola EFE.

Na segunda-feira, partidários do governo atacaram um grupo de padres católicos, liderados pelo cardeal Leopoldo Brenes, quando tentavam ajudar um grupo de pessoas refugiadas numa igreja.