Incêndios

Oito concelhos dos distritos de Faro e Bragança e algumas zonas da ilha da Madeira apresentam hoje um risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou em risco muito elevado de incêndios os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Tavira, São Brás de Alportel, Castro Marim e Alcoutim, no distrito de Faro, e Vimioso, em Bragança.

Segundo o IPMA, o concelho de Santa Cruz, na ilha da Madeira, também está com risco muito elevado de incêndio e algumas zonas dos concelhos de Machico, Funchal e Santa Cruz (Madeira) e a ilha do Porto Santo estão com risco elevado.