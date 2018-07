Actualidade

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China, principal indicador da inflação no país, subiu 1,9% em junho, face ao mesmo mês do ano anterior, anunciou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

O aumento do IPC, uma décima superior ao registado no mês anterior, foi impulsionado pela subida do preço dos alimentos e dos combustíveis, indicou o GNE.

A consultora Capital Economics apontou para um aumento do preço dos alimentos na China, nos próximos meses, devido às disputas comerciais entre Pequim e Washington.