Actualidade

A agência de notação financeira Fitch melhorou a Perspetiva de Evolução da Economia de Angola de Negativa para Estável, mantendo o 'rating' da qualidade do crédito soberano em B, abaixo do nível de recomendação de investimento.

"A revisão da Perspetiva de Evolução da Economia de Negativa para Estável reflete as melhorias na gestão do regime de câmbio e a adoção de uma ambiciosa agenda de reformas, que inclui ajustamentos nas vertentes monetária, orçamental e estrutural, que vão diminuir as vulnerabilidades externas e melhorar as finanças públicas", dizem os analistas.

De acordo com o relatório completo de 'rating' sobre Angola, a que a Lusa teve acesso, a Fitch mantém Angola no 'lixo', ou seja, abaixo do nível de recomendação de investimento, mas sobe a avaliação que faz sobre a direção da política económica ('outlook'), o que significa que não antecipa eventos que possam fazer descer o 'rating' do país.