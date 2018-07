Actualidade

A dívida do Centro Hospitalar Lisboa Norte cresceu quase sete milhões por mês em 2017, com o Tribunal de Contas a considerar que se encontrava em falência técnica em 2015 e 2016.

Segundo o relatório de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas, a que a agência Lusa teve acesso, entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, a dívida do Centro Hospitalar, que integra o Santa Maria e o Pulido Valente, cresceu a um ritmo de quase sete milhões ao mês, "superior ao verificado em qualquer outro período similar, desde 2014". O documento refere que os "esforços de recuperação económico-financeira" não estão a obter os resultados esperados.

Esta auditoria foi realizada antes da injeção de capital por parte do Estado nos hospitais decidida pelo Governo no final do ano passado.