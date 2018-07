Actualidade

O investigador Manuel Carvalho da Silva considera que as alterações à lei laboral propostas pelo Governo têm "ambivalências" e podem servir de "arma" contra os próprios trabalhadores, num contexto político e económico menos favorável que o atual.

Em entrevista à Lusa, o ex-líder da CGTP e coordenador do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra afirma que a revisão do Código do Trabalho "é uma necessidade", mas defende que a proposta acordada na Concertação Social entre as confederações patronais e a UGT "não mexe o suficiente" para reverter medidas impostas pelo anterior governo PSD/CDS.

"Num contexto económico-social e político mais desfavorável aos trabalhadores, algumas das medidas podem tornar-se instrumentos contra os próprios trabalhadores", sublinha Carvalho da Silva.