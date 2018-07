Tailândia

Uma nona criança foi retirada hoje da gruta de Tham Luang, em Chiang Rai, no norte da Tailândia, confirmou um oficial dos fuzileiros navais.

No início da operação de hoje, para resgatar os quatro jovens e o treinador que ainda permaneciam no interior da gruta, as autoridades manifestaram-se determinadas em concluir a operação até final do dia.

Além das quatro crianças que ainda permaneciam na gruta com o treinador, deverão igualmente sair hoje um médico e três mergulhadores dos comandos da marinha tailandesa, que ficaram junto do grupo desde que foi encontrado, no início da semana passada,