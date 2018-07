Actualidade

As exportações e as importações aumentaram em termos homólogos 6,2% e 0,3%, respetivamente, desacelerando ambas "de forma significativa" face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em abril, as exportações tinham aumentado 17,7% e as importações 12,9%.

O défice da balança comercial de bens foi de 1,122 mil milhões de euros em maio de 2018, menos 284 milhões de euros que no mês homólogo de 2017.