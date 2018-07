Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) vai chamar ao parlamento o presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para prestar esclarecimentos aos deputados sobre a alegada contratação de falsos recibos verdes, disse hoje Catarina Martins.

Em declarações aos jornalistas à porta do hospital Rovisco Pais, na Tocha, Coimbra, onde decorria uma manifestação de trabalhadores precários daquela unidade de saúde, a coordenadora do BE, Catarina Martins, disse que "continua a existir recurso aos falsos recibos verdes" e que uma das situações "mais preocupantes" é a do IEPF.

"O IEFP, o Instituto do Emprego, tutelado diretamente pelo Ministério do Trabalho, continua a contratar falsos recibos verdes, estas situações são inaceitáveis", argumentou a líder do Bloco.