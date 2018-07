Actualidade

O futebolista internacional português Bruno Fernandes vai continuar no Sporting, com um novo contrato válido até junho de 2023, depois de ter avançado com a rescisão do seu vínculo com os 'leões', foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting dá conta do novo contrato com o médio de 23 anos, que tinha chegado ao Sporting no início da época passada, proveniente dos italianos da Sampdoria, por 8,5 milhões de euros, com a duração de cinco temporadas e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Antes, tinha vestido as camisolas de Novara e Udinese.

Bruno Fernandes, que integrou a seleção portuguesa no Mundial2018, tinha, em 11 de junho último, solicitado "a resolução do seu contrato de trabalho desportivo [que terminava em 2022], com invocação de justa causa", que tinha a duração de cinco temporadas.