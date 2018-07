Actualidade

O secretário-geral da NATO defendeu hoje que os aliados europeus e o Canadá não devem aumentar a despesa em defesa para agradar aos Estados Unidos, mas sim para enfrentar os novos desafios de um mundo mais imprevisível.

"Os aliados europeus e o Canadá não devem aumentar a despesa em defesa para agradar aos Estados Unidos, mas sim porque é necessário, porque vivemos num mundo mais imprevisível. Uma NATO forte é boa para a Europa, mas também para os Estados Unidos", argumentou Jens Stoltenberg.

Instado a comentar as críticas que o Presidente norte-americano, Donald Trump, tem dirigido aos aliados europeus, por aquilo que considera um financiamento insuficiente da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o secretário-geral assumiu que o nível de contribuições não é equitativo, nem justo, mas lembrou que os países europeus e o Canadá estão a aumentar as suas dotações.