Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que a Europa está "a entrar numa era muito perigosa" de xenofobia, populismo e hipernacionalismo, "a voltar aos anos 30", e nesse contexto apelou a uma ação conjunta com África.

No primeiro "EurAfrican Forum", iniciativa realizada no Centro de Congressos do Estoril e organizada pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, do qual é presidente honorário, o chefe de Estado alertou também para a conjuntura global, afirmando que está em curso "uma longa, longa luta de longo prazo sobre quem será o centro económico do mundo em 50 anos".

"Por isso é tão importante o diálogo entre Europa e África. Porque, no meio desta disputa, África pode ser esquecida. Porque, no meio desta disputa, Europa e África juntas são muito mais fortes do que cada um dos dois continentes sozinhos", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.