Tailândia

A libertação dos 12 jogadores de futebol e do treinador encurralados há duas semanas numa gruta na Tailândia foi recebida hoje com aplausos pelos voluntários que trabalhavam no centro logístico de apoio à operação de socorro.

As autoridades tailandesas anunciaram hoje que estão a salvo os 12 jovens jogadores de futebol e o seu treinador que ficaram há duas semanas encurralados numa gruta na província de Chiang Rai, norte da Tailândia.

A notícia foi recebida com aplausos dos voluntários que apoiam a operação de resgate, mais de uma centena e sobretudo mulheres.