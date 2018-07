Sporting

Oito dos nove detidos pela GNR e PSP na segunda-feira, na sequência dos incidentes na Academia do Sporting de 15 de maio, já estão no tribunal do Barreiro, onde vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial.

De acordo com o comunicado hoje divulgado pela Procuradoria Distrital de Lisboa foram detidos nove elementos na segunda-feira, o que perfaz um total de 36 pessoas detidas pelos incidentes ocorridos em Alcochete, em que um grupo de encapuzados invadiu a Academia do Sporting e agrediu vários jogadores da equipa profissional de futebol.

No entanto, segundo informação da PSP no Tribunal do Barreiro "já todos os arguidos entraram no tribunal" e, de acordo com o presenciado pelos jornalistas entraram apenas oito.