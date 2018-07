Actualidade

O ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso afirmou hoje que a Europa tem a "obrigação humanitária" de receber refugiados e deve ter as suas portas "abertas, mas não escancaradas".

"Temos de evitar a demagogia. A Europa tem de ter as portas abertas, mas não escancaradas", disse Durão Barroso, reforçando que o "movimento incontrolável de imigrantes" está a gerar fenómenos de xenofobia "muito preocupantes em alguns países.

O também ex-primeiro-ministro português, que falava à margem do 1.º EurArfrican Forum que decorre hoje em Cascais, sublinhou que a questão tem de ser gerida "com equilíbrio", considerando que a solução passa por dialogar com os países africanos, mas também pela partilha de responsabilidades entre europeus.