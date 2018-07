Actualidade

A China entrou este ano no "top 20" das economias mais inovadoras do mundo, uma lista com 126 países liderada pela Suíça e onde Portugal surge em 32.º lugar, um abaixo do conseguido no ano passado.

A lista é construída com base no Índice Global de Inovação, que é publicado anualmente pela universidade de Cornell, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e outros parceiros.

Além da líder Suíça, nos dez primeiros lugares estão Holanda, Suécia, Reino Unido, Singapura, Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, Alemanha e Irlanda.