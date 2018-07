Actualidade

O governo português lamentou hoje a "perda de mais de uma centena de vidas humanas e os milhares de desalojados" devido às inundações e deslizamentos de terra no Japão após chuvas torrenciais.

"O povo e o Governo de Portugal apresentam as suas mais sentidas condolências às autoridades nipónicas e aos familiares das vítimas, expressando os mais sinceros votos de rápida recuperação dos feridos", indicou num comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Mais de 150 pessoas morreram na sequência das chuvas mais graves dos últimos 30 anos no Japão, de acordo com o último balanço do governo nipónico.