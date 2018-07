Actualidade

O chefe do executivo de Macau fez hoje o balanço das visitas às regiões integradas do projeto chinês da Grande Baía e assegurou que Macau vai dedicar todos os esforços com vista à conclusão deste projeto.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pelas autoridades de Macau, Chui Sai On encontra-se hoje na cidade de Huizhou, deslocando-se ainda esta quarta-feira a Dongguan, onde finaliza a visita às nove cidades integradas na Grande Baía.

Durante estas visitas, Chui Sai On procurou sempre focar-se num ponto principal: reforçar a ideia de que Macau pode apoiar as regiões da Grande Baía na promoção de produtos e outros projetos junto dos países de língua portuguesa, devido à proximidade cultural que tem com os países lusófonos.