O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção, reafirmou hoje que será candidato nas eleições de outubro próximo para "recuperar a soberania do povo brasileiro".

"Você pode ter certeza que vou ser um candidato para, entre outras coisas, recuperar a soberania do povo brasileiro", escreveu o ex-Presidente numa mensagem divulgada hoje na rede social Facebook.

Lula da Silva disse que está "muito triste" com a situação do país, acusando o Presidente Michel Temer, no poder desde meados de 2016 após a destituição de Dilma Rousseff, de estar a promover a venda do património público, referindo-se aos projetos de privatização anunciados pelo Governo.