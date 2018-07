Actualidade

O Governo Regional dos Açores negou hoje ter ocultado informações à Comissão de Inquérito ao Setor Público Empresarial, assegurou que já enviou grande parte da documentação pedida e manifestou-se disponível para facultar a que está em falta.

"O Governo dos Açores não oculta, não ocultou, nem ocultará qualquer tipo de informação ao Parlamento Açoriano, no âmbito do objeto definido da Comissão de Inquérito a várias empresas do Setor Público Empresarial Regional", indicou o Governo num comunicado hoje divulgado.

Esta posição surge depois de os partidos proponentes da comissão de inquérito ao setor público empresarial nos Açores terem proposto que sejam tomadas as diligências para penalizar o Governo Regional por não facultar documentos.