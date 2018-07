Actualidade

Uma nova entidade de gestão dos museus e monumentos e um novo polo museológico da Cinemateca são dois dos objetivos do governo para a Cultura, no âmbito da estratégia de financiamento europeu até 2030, anunciou hoje o ministro da Cultura.

Luís Filipe Castro Mendes esteve hoje a ser ouvido na comissão eventual de acompanhamento da definição da Estratégia Portugal 2030, a propósito do próximo quadro financeiro da União Europeia pós-2020.

Referindo que o documento sobre a estratégia para a Cultura está ainda numa "fase muito preliminar", o ministro disse que a ambição do governo é que, em 2030, Portugal tenha "uma fatia maior", comparando com os cerca de 150 milhões destinados à cultura no quadro 2020.