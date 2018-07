Actualidade

O PS quer introduzir mecanismos no regime do alojamento local para que as câmaras municipais possam estabelecer quotas para determinadas zonas e para que os condomínios se possam pronunciar, avançou hoje à Lusa o deputado socialista Luís Vilhena.

No âmbito do processo legislativo sobre o regime do alojamento local, em que o prazo para apresentação de propostas de alteração termina na quarta-feira, o grupo parlamentar do PS vai avançar com uma proposta que "versa sobre três grandes temas", nomeadamente que "o alojamento local constitui um ativo para o turismo no nosso país, portanto deve ser tido em conta o seu papel no sucesso que Portugal está a ter em termos turísticos".

De acordo com Luís Vilhena, a proposta socialista pretende ainda "introduzir mecanismo para as Câmaras Municipais - aquelas que estiverem interessadas - poderem determinar áreas de contenção para a existência de mais ou menos alojamento local consoante entenderem haver mais ou menos carga turística ou mais ou menos necessidade de habitação permanente".