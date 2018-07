Actualidade

O secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias, afirmou hoje, em Luanda, que as relações com Angola vivem "um momento novo" e que a prioridade económica é retomar os números anteriores de exportadores nacionais.

A posição foi transmitida hoje pelo governante português, durante a inauguração da 34.ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), que decorre até sábado, com cerca de 40 empresas portuguesas representadas, entre um total de 370 expositores.

"Apoiar as empresas portuguesas neste momento é muito importante porque, depois de alguns anos em que Angola, e a relação de Portugal com Angola, viu Portugal perder alguns exportadores, nós estamos claramente numa inversão", assumiu o governante, em declarações aos jornalistas, junto à área de exposição organizada pela Associação Empresarial de Portugal, com 19 empresas nacionais.