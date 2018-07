Actualidade

O futebolista português Cristiano Ronaldo assinou contrato com a Juventus válido por quatro anos, anunciou hoje o clube italiano, que paga ao Real Madrid 100 milhões de euros.

"A Juventus comunica que chegou a acordo com o Real Madrid para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do futebolista Cristiano Ronaldo a troco do pagamento de 100 milhões de euros, pagos em duas épocas", lê-se no comunicado do campeão italiano, que desembolsa ainda 12 ME relativos ao mecanismo de solidariedade e gastos acessórios.

O clube de Turim acrescenta que assinou com Cristiano Ronaldo um contrato válido até 30 de junho de 2022.