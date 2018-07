Actualidade

A família Amorim, cujos principais ativos são a petrolífera Galp e a Corticeira Amorim, é a mais rica de Portugal com uma fortuna avaliada em 4.502 milhões de euros, segundo a lista divulgada hoje pela revista Forbes Portugal.

A lista completa com os 45 mais ricos de Portugal, que será publicada na edição de julho/agosto da revista Forbes, corresponde a uma fortuna agregada superior a 24 mil milhões de euros, cerca de 13% do Produto Interno Bruto (PIB), adianta a revista em comunicado à imprensa.

Na sua maioria, os 45 mais ricos do país são homens com mais de 60 anos, mas a lista inclui também cinco mulheres, uma delas a liderar o 'ranking' da Forbes: Maria Fernanda Amorim & família, com uma fortuna avaliada em 4.502 milhões de euros.