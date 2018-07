Actualidade

O novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) são-tomense, Roberto Raposo, prometeu hoje "credibilizar a justiça para fazer renascer o prestígio da magistratura".

Investido hoje no cargo de presidente do STJ, Roberto Raposo que já foi ministro da Justiça e direitos humanos e Procurador Geral da República sublinhou que vai trabalhar para "uma Justiça célere e bem administrada em nome do povo".

No seu discurso de tomada de posse, o presidente do STJ que substitui no cargo Silva Fomes Cravid, exonerado e reformado compulsivamente através de uma resolução parlamentar, Roberto Raposo lembra que "com experiência e reconhecido mérito dos juízes e magistrados", empossados segunda-feira, será possível "fazer renascer a credibilidade da justiça" são-tomense.