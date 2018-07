Actualidade

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública anunciou hoje que decidiu duplicar para 1.000 milhões de euros o valor global da emissão de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), dirigida ao público em geral, que decorre desde dia 04.

"Informa-se que o Conselho de Administração do IGCP, E.P.E. decidiu aumentar o valor nominal global da emissão de obrigações do tesouro de rendimento variável denominada "OTRV JULHO 2025" para 1.000.000.000 (mil milhões de euros)" avança a agência liderada por Cristina Casalinho no site do organismo.

Segundo explica o IGCP, a possibilidade de decidir aumentar o valor nominal global da emissão de OTRV está "prevista no Memorando de Informação com data de 29 de junho de 2018".