Actualidade

A Comissão Coordenadora do Bloco de Esquerda de Vila Real contestou hoje "os sucessivos atrasos" na eletrificação da linha do Douro, reivindicou o prolongamento da ferrovia até Espanha e a beneficiação da rede rodoviária no norte do distrito.

A nova comissão distrital do BE é composta por nove elementos, de vários pontos do distrito de Vila Real, e apresentou hoje, em conferência de imprensa, as suas linhas orientadoras.

O dirigente Carlos Gomes afirmou que o Bloco contesta os "sucessivos atrasos" da eletrificação da linha do Douro até à estação de Peso da Régua, um projeto "há muito anunciado" e que "demora a ser concretizado".