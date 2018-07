Tailândia

O resgate das crianças e do seu treinador de futebol, que estiveram presos em gruta na Tailândia, chegou hoje ao fim, com a conclusão das operações de salvamento, que prenderam a atenção do mundo.

A terceira fase da operação de resgate, ao 17.º dia depois de iniciadas as buscas, ficou hoje concluída com a saída das últimas quatro crianças e do treinador, de 25 anos, terminando com um calvário.

As operações de domingo e de segunda-feira permitiram retirar as outras crianças da câmara em que a equipa ficou presa, a cerca de quatro quilómetros da entrada da gruta, num complexo de túneis com zonas muito estreitas e alagadas pelas chuvas da monção que afetaram a zona.