Actualidade

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões de terça-feira, no valor de cerca de 65,5 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, anunciou hoje o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 850.110,80 euros, saiu a um jogador fora de Portugal, enquanto o terceiro, de 66.000,16 euros, saiu a três apostadores, nenhum no nosso país.

O quarto prémio, no valor de 4.842,40 euros, saiu a 20 apostadores, três dos quais com aposta registada em Portugal.