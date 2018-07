Actualidade

Dezenas de pessoas ficaram feridas, três em estado grave, na sequência de um tornado registado, na terça-feira à noite, no estado norte-americano de Dakota do Norte, anunciaram as autoridades.

Centenas de veículos num parque de caravanas, na cidade de Watford, no noroeste do estado, ficaram totalmente destruídos, disse a polícia.

De acordo com o serviço de meteorologia norte-americano, o tornado registou ventos entre 178 e 217 quilómetros por hora (k/h). Em Watford, os ventos superaram os 200 k/h, indicou o meteorologista John Paul Martin.