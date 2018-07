Actualidade

Os talibãs paquistaneses reivindicaram hoje o atentado suicida de terça-feira, durante uma reunião eleitoral em Peshawar, no noroeste do Paquistão, que causou 20 mortos, incluindo um candidato.

O anúncio foi feito através de um comunicado do porta-voz dos talibãs no Paquistão, Mohammad Khurasani.

Haroon Ahmed Bilour, candidato do Partido Nacional Awami, morreu na sequência do ataque, que causou mais 20 mortos e 65 feridos, de acordo com a agência noticiosa Associated Press (AP).