Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje em baixa, com 14 das 18 ações do PSI20 a caírem e com as do BCP a descerem 1,13% para 0,2545 euros.

Cerca das 09:25 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, com 18 títulos, estava a cair 0,38% para 5.640,17 pontos, com 14 'papéis' a recuarem, três a subirem e um inalterado (Ramada).

Além das ações do BCP, as da Mota-Engil e da Corticeira Amorim eram outras das que mais desciam, designadamente também 1,13% para 3,055 euros e 1,14% para 11,46 euros.