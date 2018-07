Actualidade

O presidente do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), Benedict Oramah, anunciou hoje uma verba de 25 mil milhões de dólares para promover o comércio entre os países africanos, na abertura dos Encontros Anuais do banco.

No discurso de abertura oficial dos Encontros Anuais, que decorrem até sábado em Abuja, Oramah anunciou a disponibilização de 25 mil milhões de dólares até 2021 para fomentar o comércio intrarregional e lembrou que o baixo nível de trocas comerciais "não acontece por acaso".

Na intervenção, Benedict Oramah lembrou as leis coloniais que proibiam o estabelecimento de indústrias locais e de trocas comerciais com as regiões vizinhas para sustentar que "o colonialismo acabou há mais de 50 anos mas o problema persiste".