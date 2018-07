Actualidade

O fim do adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) proposto pelo CDS-PP implica uma perda de receita de 474 milhões de euros num ano, segundo o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

"O projeto de lei que o CDS-PP propõe é a redução da receita fiscal em 474 milhões de euros num ano", afirmou António Mendonça Mendes na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

Há cerca de um mês, o CDS-PP fez aprovar, na generalidade, um projeto de lei para o fim do adicional ao ISP criado com o Orçamento do Estado para 2016 (OE2016).