Actualidade

Os filmes "3 anos depois", de Marco Amaral, e "Sobre tudo sobre nada", de Dídio Pestana, integram a competição do festival de cinema de Locarno, que decorrerá em agosto na Suíça, foi hoje anunciado.

Segundo a programação revelada em conferência de imprensa em Berna, "3 anos depois", curta-metragem de Marco Amaral, competirá na secção "Pardi di domani", enquanto a longa-metragem "Sobre tudo sobre nada", primeira obra de Dídio Pestana, foi selecionada para a secção "Signs of Life".

Há ainda duas coproduções portuguesas no festival: "Grbavica", de Manel Raga Raga (Portugal/Bósnia Herzegovina/Espanha) na secção "Pardi di domani", e "Como Fernando Pessoa salvou Portugal" (Portugal/França/ Bélgica), do realizador norte-americano Eugène Green e com elenco português, no programa "Signs of life".