Actualidade

Portugal colocou hoje 950 milhões de euros, abaixo do máximo anunciado, em Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e a 16 anos, com a taxa de juro do prazo mais curto a cair face ao anterior leilão comparável, foi anunciado.

Segundo a página do IGCP, agência que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 650 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2028 (cerca de 10 anos) à taxa de juro de 1,727%, abaixo da de 13 de junho (1,919%), mas acima da mínima de 1,670% de 9 de maio.

A procura das OT a 10 anos cifrou-se em 1.312 milhões de euros, mais do dobro do montante colocado.