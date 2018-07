Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) corrigiu hoje em baixa, de 1,6% para 1,5%, a subida homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em junho, que aumentou de 0,5 pontos percentuais face a maio.

Há 12 dias, a 29 de junho, o INE divulgou uma estimativa rápida da inflação de 1,6% em junho, mas hoje, na estimativa definitiva, corrigiu a subida para 1,5% em junho, superior em 0,5 pontos percentuais (pp) à taxa de maio.

No boletim, hoje divulgado no portal do INE, o instituto adianta que este IPC sem os produtos alimentares não transformados e energéticos (o indicador de inflação subjacente) teve uma subida homóloga de 1%, valor superior em 0,4 pp ao de maio.