Actualidade

O novo diretor do jornal Público, Manuel Carvalho, escolheu Amílcar Correia, Ana Sá Lopes e David Pontes para subdiretores, que se juntam a Tiago Luz Pedro, que se mantém neste cargo, informou hoje fonte ligada ao processo.

A mesma fonte disse à agência Lusa que estes foram os nomes que o novo diretor indicou ao Conselho de Redação do jornal.

Amílcar Correia já era editor executivo do Público, enquanto Ana Sá Lopes fez parte da equipa fundadora da publicação, tendo estado recentemente na direção do diário I e do semanário Sol.