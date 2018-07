Venezuela

Cerca de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima nos primeiros seis meses deste ano, 20% mais do que em todo o ano de 2017, segundo dados da polícia federal (PF), divulgadas hoje pela imprensa brasileira.

De acordo com o portal de notícias G1, citando dados da PF, entre janeiro e 22 de junho foram recebidos 16.953 pedidos de refúgio no estado brasileiro de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela.

Desses pedidos, 16.523, ou 97% do total, são só de venezuelanos. Os demais são de cubanos (155), haitianos (139) e cidadãos de outras nacionalidades (133).