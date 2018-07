Actualidade

A Fox subiu para 27.700 milhões de euros (32 mil milhões de dólares) a oferta de compra de 61% do capital da empresa britânica de televisão Sky, superando assim a oferta da rival Comcast, revela um comunicado.

A 21st Century Fox, do magnata Rupert Murdoch, em comunicado hoje à Bolsa de Valores de Londres, precisou que esta nova oferta é 12% superior à apresentada pela rival Cable Comcast e 30% mais do que a sua oferta inicial.

As autoridades britânicas deverão revelar esta semana se dão luz verde à operação, tendo em conta que já revelaram os seus receios de ser criado um monopólio no setor da comunicação social, já que Rupert Murdoch é dono de vários jornais no Reino Unido.