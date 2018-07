UE/Previsões

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido deverá manter um "crescimento modesto" de 1,3% em 2018 e de 1,2% em 2019, segundo as previsões da Comissão Europeia (CE) hoje divulgadas.

Contudo, Bruxelas sublinha que mesmo estas taxas de crescimento do PIB podem vir a ser revistas em baixa devido à futura relação do Reino Unido com a União Europeia e a uma eventual escalada de medidas protecionistas para o comércio, que podem inibir as exportações britânicas.

Em relação à "significativa" desaceleração da economia britânica no início deste ano, devido em parte ao mau tempo registado em março, Bruxelas não prevê que esta recuperada.