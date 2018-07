NATO

Uma reunião extraordinária entre os chefes de Estado e de Governo da NATO foi convocada de urgência em Bruxelas para debater o aumento das despesas militares dos Aliados, indicaram hoje fontes diplomáticas.

De acordo com aquelas fontes, citadas pelas agências France Presse e EFE, a sessão de trabalhos com os líderes da Geórgia e da Ucrânia foi suspensa pelo secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, para que os chefes de Estado e de Governo dos 29 pudessem voltar a discutir o aumento do investimento em Defesa.

Hoje de manhã, Donald Trump reiterou a necessidade de todos os aliados cumprirem a meta de consagrarem 2% do Produto Interno Bruto (PIB) a despesas em Defesa, uma meta estabelecida na cimeira do País de Gales para o prazo de uma década.